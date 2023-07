'La più bella del Mondo': Raspelli consegna la fascia

Dopo la sosta causa covid è ritornato il concorso targato Cesare Morgantini. Nella tappa di Casalpusterlengo vince Liudmyla Platika, a Gloria Vega la fascia di 'Miss Senza Trucco', assegnata dal noto giornalista Edoardo Raspelli.

Nel variegato e a volte controverso mondo dei concorsi di bellezza è notizia di questi giorni il ritorno in scena del concorso di bellezza più rampante e glamour d'Italia : ‘La Più Bella del Mondo’ di Cesare Morgantini che, dopo la ripartenza dalla riviera romagnola, ha in programma altre tappe, altre selezioni in varie regioni italiane, in primis in Lombardia ed in Piemonte.

Come nel passato le serate alterneranno le sfilate delle ragazze con momenti di musica e spettacolo. Come presentatori si alternano Jacques Avella, Andrea Guasco, Beppe Viazzi; il direttore artistico è Valerio Rossetti ed il fotografo incaricato è Camillo Dosi.

La più recente tappa è stata a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, con 12 ragazze tra i tavoli del ristorante Fuego, presentate da Jacques Avella con le coreografie di Valerio Rossetti e le musiche di Stefano Patisso.

Ha vinto Liudmyla Platika, 22 anni, di origini ucraine. Abita in provincia di Vercelli e lavora in una carrozzeria. Edoardo Raspelli come sempre ha consegnato la sua fascia personale di Miss Senza Trucco a Gloria Vega, diciottenne di origine cubane, studentessa che vive a San Colombano al Lambro (Milano).

Le altre fasce sono andate a Koraly Piccioni, 16 anni, di Somaglia (Lodi), Benedetta Negri (di Somaglia, Lodi), Alice Celesia, 17 anni, di Torino, Hanna Crippa, 22 anni, di origini etiopi, di Milano. Madrina della serata, la tennista e modella Anita Fissore, cuneese di Bra.

Sabato 15 luglio il Comune di Zimone (in provincia di Biella) dopo la positiva esperienza dell’ anno scorso bissa l'esperienza della sfilata in piazza con ‘Monnalisa Management’ e la Pro Loco attraverso la selezione de 'La Più Bella del Mondo' sabato 15 luglio. In questa occasione la banda musicale accompagna le ragazze in passerella : caso unico al mondo di una banda cittadina che fa da musica alle miss in passerella. Il via è alle 21 nella piazza retrostante il municipio del paese a cavallo tra Biellese e Canavese. Previsto anche un defilèe di esercenti della zona. Presenta Andrea Guasco, regia di Graziano Delfrate. L’ingresso è gratuito.

Sabato 22 luglio sarà la volta della piazza principale del delizioso paesino di Frascaro, in provincia di Alessandria. Giovedì 27 luglio ecco altra tappa nel prestigioso 'Relais Santo Stefano' a Sandigliano (Biella) dove, anche in questo caso, si potrà avere la possibilità di cena più spettacolo.

Domenica 27 agosto Miss La Più Bella del Mondo sarà a Robbio Lomellina (Pavia). La bellissima sede farà da cornice all'evento dove le concorrenti sfileranno dapprima in casual, per poi continuare con abiti prestigiosi e costume da bagno ufficiale. Le uscite delle aspiranti Miss saranno sempre intervallate da musica e spettacolo secondo la tradizione de 'La Più Bella del Mondo'.

All'obiettivo Osvaldo Rubinelli, il fotografo delle miss. Presente per tre servizi nel tg regionale la telecamera di Telecupole. Una giuria di addetti ai lavori, assegnerà le fasce che permetteranno alle ragazze selezionate di passare alle fasi nazionali.Sarà presente in giuria il patron del concorso Cesare Morgantini.

Quest'anno la finale nazionale del concorso tornerà, dopo la parentesi Covid, alla storica discoteca Baia Imperiale (a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino) nel secondo weekend di settembre. Vincere una fascia a 'La più Bella del Mondo' è il primo passo verso il successo come dimostrano le numerose ragazze che poi hanno trovato inserimento nel mondo della moda e dello spettacolo che da questo concorso sono passate.

“Qualche posto a disposizione c'è ancora – spiega il patron Cesare Morgantini –occorre telefonare o mandare un WhatsApp al numero 334 7566306, avere una età compresa tra 15 e 27 anni ed una altezza superiore ai 165 centimetri”.

La partecipazione alle selezioni del concorso consente alle ragazze interessate al mondo della moda, al di là del percorso da qui a settembre, di imparare a gestire la sfilata, la camminata e il portamento grazie agli insegnamenti ‘sul campo’ di Valerio Rossetti e a stare davanti all'obiettivo fotografico.

La finale de ‘La più Bella del Mondo’ sarà seguita e trasmessa da varie emittenti locali e sul canale nazionale Sky Telecupole 824 e Tivusat 422.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!