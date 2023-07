Tribunale europeo dei brevetti a Milano

Milano ospiterà la terza sede del tribunale europeo dei brevetti, un’istituzione importantissima che sarà chiamata a dirimere le controversie brevettuali con competenze specifiche soprattutto nel settore farmaceutico.

Milano ospiterà la terza sede del tribunale europeo dei brevetti, un’istituzione importantissima che sarà chiamata a dirimere le controversie brevettuali con competenze specifiche soprattutto nel settore farmaceutico. Gli uffici che si troveranno in via San Barnaba genereranno un indotto legale – si prevede – tra i 300 e i 350 milioni di euro anche grazie alla centralità italiana nella produzione europea di farmaci.

Il nuovo tribunale, operativo a partire da giugno 2024, non si occuperà solamente di industria farmaceutica, ma anche di settori cruciali quali fitosanitario, agroalimentare e moda. L’assegnazione di Milano è, secondo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, “Un risultato molto importante per Milano e l’intera Lombardia, frutto del lavoro di tutti gli attori che hanno partecipato alle trattative. Come ho già avuto modo di sottolineare in passato, desidero, ancora una volta, evidenziare il ruolo decisivo assunto dal nuovo Governo che, con un’energia e un’accelerata certamente più forte di quanto avvenuto in precedenza, ha creduto in questo progetto e si è impegnato per raggiungere questo traguardo”.

