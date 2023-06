Pubblica Amministrazione: "Controlli fondamentali"

Controlli come strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi amministrativi con piena legittimità. È il concetto da cui è partito il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi, con le deleghe a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, intervenendo all'incontro, svoltosi a Palazzo Lombardia sul tema 'I nuovi controlli amministrativi: collaborativi, digitali, efficaci'.

Nel suo intervento, Invernizzi ha delineato i tre aggettivi chiave menzionati nel titolo del convegno, ovvero collaborativi, digitali ed efficaci, sottolineando "che essi costituiranno i pilastri su cui si baserà il mio mandato nella Giunta di questa XII legislatura della Lombardia". Il sottosegretario Invernizzi ha quindi evidenziato "l'impegno di lunga data della Regione Lombardia nel settore dei controlli, considerandoli uno strumento fondamentale".

Invernizzi ha poi messo in luce la volontà della Regione Lombardia di abbracciare approcci innovativi e progressisti nell'ambito dei controlli amministrativi. "La collaborazione, intesa come una stretta sinergia tra le varie entità coinvolte ha rimarcato -, verrà incentivata per promuovere un dialogo costruttivo e una condivisione delle competenze al fine di ottimizzare l'efficacia dei controlli stessi".

"Inoltre, la digitalizzazione sarà una delle priorità della Regione - ha detto il sottosegretario -, con l'obiettivo di implementare strumenti tecnologici all'avanguardia per migliorare l'efficienza dei processi di controllo. L'utilizzo delle moderne tecnologie consentirà una gestione più rapida, accurata e trasparente delle attività di monitoraggio, contribuendo così a ridurre la burocrazia e ad aumentare la qualità dei servizi offerti".

Infine, l'efficacia, che rappresenta il risultato finale auspicato. "La Regione Lombardia - ha concluso Invernizzi - punta a un sistema di controlli amministrativi che si traduca in risultati concreti e tangibili, garantendo l'equità e la legalità delle azioni intraprese. E, proprio per questo motivo, l'obiettivo principale è garantire la tutela degli interessi dei cittadini e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo un'amministrazione trasparente e responsabile".

