Curia Arcivescovile: due nomine

In un incontro con il personale della Curia Arcivescovile, Monsignor Mario Delpini ha comunicato due nomine che riguardano la stessa Curia e i suoi diversi organismi. Nomine che diverranno effettive a partire dal prossimo 1° settembre.

Monsignor Carlo Azzimonti è stato scelto dall’Arcivescovo come nuovo Moderator Curiae e Vicario per gli Affari Generali. Mons. Bruno Marinoni, che ricopre attualmente entrambi questi compiti, assumerà l’incarico di Vicario per gli Affari Economici. Un apposito Decreto preciserà compiti e responsabilità di ciascuno.

"Già lo scorso 6 giugno ho annunciato la nomina di mons. Bruno Marinoni a presidente della Fondazione Sacra Famiglia che inizierà il nuovo compito secondo i tempi e i modi previsti dallo Statuto della Fondazione stessa. Ringrazio Monsignor Marinoni per la disponibilità espressa immediatamente ad accogliere la nuova responsabilità di una realtà particolarmente legata alla Diocesi e che svolge un servizio prezioso e unico per gli ospiti e le loro famiglie.

Monsignor Marinoni ha svolto negli ultimi 11 anni il compito di Moderator Curie e di Vicario episcopale per gli Affari Generali, assumendo all’interno dei due compiti, descritti dallo Statuto della Curia Arcivescovile, anche particolari responsabilità di ordine amministrativo e gestionale di Consigli e Fondazioni diocesani.

In questi ultimi anni ha operato, con i collaboratori degli Uffici Amministrativo e Avvocatura, a rinnovare l’impostazione e l’organizzazione del settore amministrativo della Curia, che proprio recentemente sono state descritte in modo efficace e promettente nel “Bilancio di Missione dell’Arcidiocesi di Milano”.

A mons. Marinoni affido ancora il compito di seguire il settore amministrativo della Diocesi, continuando nella direzione intrapresa di rendere sempre più a servizio delle realtà ecclesiali locali l’Ufficio Parrocchie, l’Ufficio Enti, l’Ufficio Autorizzazioni, l’Ufficio Consulenza e l’Ufficio dell’Economo Diocesano, valorizzando le diverse competenze.

Nomino nuovo Moderator Curiae e Vicario episcopale per gli Affari Generali mons. Carlo Azzimonti, che ha già operato nella Curia Arcivescovile, ha svolto il ministero parrocchiale, di Decano e di Vicario Episcopale della Città in questi anni contrassegnati anche dall’esperienza della Visita pastorale.

I compiti del Moderator Curiae sono molteplici e riguardano l’organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dell’intera struttura della Curia, sia per quanto attiene il personale, sia per quanto riguarda gli strumenti.

In attuazione del percorso pastorale annuale ha il compito di coordinare l’azione del Vicari Episcopali di Settore, di elaborare e aggiornare il Calendario diocesano e di coordinare in modo particolare l’azione formativa degli organismi diocesani, parrocchiali e aggregativi a quella “comunione più intensa e alla missione più attenta” che caratterizzano il nostro cammino di Chiesa dalle Genti.

Monsignor Azzimonti, in quanto Vicario per gli Affari Generali, seguirà tutti gli Uffici giuridici, delle comunicazioni sociali, e quelli dedicati all’organizzazione e gestione di attività di rilievo generale legate alla realizzazione di iniziative pastorali diocesane. Assumerà anche la presidenza del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi.

Ho desiderato comunicare direttamente a voi Responsabili e operatori della Curia queste nuove nomine perché quanto ciascuno è chiamato a svolgere potrà farlo meglio se sarà condiviso e compartecipato, nelle differenti responsabilità e competenze. È l’augurio che faccio ai nuovi Vicari episcopali e a tutti voi".

