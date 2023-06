'Paesi miei', anche Raspelli alla presentazione

Il libro del noto conduttore Beppe Convertini è stato presentato a Milano alla compagnia del noto gastronomo lombardo, volto iconico del giornalismo culinario in Italia.

‘Paesi miei: in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia’ è il nuovo libro di Beppe Convertini che racconta le tradizioni del Bel Paese e che è stato presentato a Milano al JustMe (in via Luigi Camoens, ex Just Cavalli) in una grande serata. Hanno parlato con Beppe Convertini quattro ospiti d’eccezione: Sandra Milo, Jo Squillo, Melania Rizzoli ed Edoardo Raspelli. Grande folla di VIP e curiosi nel verde della elegante struttura, bersagliati dagli scatti fotografici di Fabrizio Smisci e Fabio Spinelli. La serata è stata coordinata da Paolo Chiparo.

Tra gli ospiti giornalisti come Ranuccio Bastoni, la direttrice di ‘Ora’ Lorella Ridenti, quello di ‘Grand Hôtel’ Orio Buffo, ‘Ghyblj’, la madrina dei ‘City Angels’ Daniela Javarone, il regista Fabio Bastianello, la ‘voce di Rete 4’ Massimo D’Acquisto, le show girl modelle e blogger Sarah Altobello e Francesca Buonaccorso, la grafologa Candida Livatino, Maria Alberta Viviani Corradi Cervi…

L’opera è un vero e proprio diario di viaggio realizzato con la trasmissione top di Rai 1, Linea Verde, ed offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che Beppe Convertini negli ultimi anni ha girato da Nord a Sud, isole comprese, per la realizzazione della sua trasmissione domenicale. Il racconto di Convertini è avvincente e preciso: l’autore tratteggia finemente i luoghi iconografici del Bel Paese, mettendo in rilievo, in particolare, la perfetta interazione tra natura e uomo.

È una vera e propria dichiarazione d’amore all’Italia, un diario di viaggio attraverso paesaggi, arte, tradizioni ed enogastronomia. Con ‘Paesi miei’ Beppe Convertini accompagna i lettori lungo le strade del Belpaese alla scoperta di ciò che rende la nostra penisola un luogo straordinario: le aspre montagne e la transumanza delle greggi in Abruzzo, l’arte della falconeria in Basilicata, i limoni di Procida e ancora le abbazie cistercensi nelle Marche, le imprese vitivinicole delle Langhe, i centenari di Seulo in Barbagia… Incontri e racconti di un viaggiatore appassionato e curioso, un invito a scoprire l’Italia meno raccontata dalle guide turistiche.

Beppe Convertini sarà anche al timone di ‘Azzurro...Storie di Mare’ dal 30 luglio su Rai 1 alle 9:40, in giro per il nostro Bel Paese alla scoperta delle bellezze, eccellenze, tradizioni, antichi mestieri e storie del mare Italiano. Un viaggio nei borghi marinari.

