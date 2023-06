L'Assessore Papetti: "Abbiamo messo a punto un ampio programma con l’intento di proporre eventi che vadano incontro a tutti i gusti e a tutte le età, ad incominciare dai bambini e dalle loro famiglie”.

Prende il via venerdì 30 giugno il ricco programma di eventi di ‘E…state a Vittuone 2023’.

Alle 21, al parco Lincoln, aprirà la serie di appuntamenti la Compagnia Teatrale Vittuonese con ‘Una volta sola’, letture tratte dal libro del giornalista e scrittore Mario Calabresi, già direttore di La Stampa e Repubblica.

Quest’anno l’Estate vittuonese, organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Centro Teatro dei Navigli di Abbiategrasso, si articolerà in una serie di eventi, tutti a ingresso libero, a luglio e nella prima metà di settembre, con una ‘incursione’ anche il 26 agosto.

All’interno del programma ci sarà la rassegna ‘Gli eventi d’E…state delle associazioni’, con vari appuntamenti, di cui fanno parte sia le letture del 30 giugno, sia la mostra ‘Il cielo in una stanza’, legata ad un percorso di arteterapia e proposta dall’Associazione Ceramichevole venerdì 7 luglio alle 16, nel laboratorio di via Zara 6. E sempre nell’ambito di questa rassegna verranno proposte in tre mattine, al parco Lincoln, con inizio alle 8, le ‘Pratiche Orientali per il risveglio mattutino’, a cura dell’Associazione Verso Oriente. Appuntamento per i mattinieri il 22 luglio, e poi il 2 e il 9 settembre.

“Gli eventi proposti dalle associazioni arricchiscono questa edizione dell’’E…state a Vittuone’, ulteriormente cresciuta dal punto di vista qualitativo” spiega Anna Papetti, consigliera delegata del Comune a Cultura, Spettacolo e Tempo libero. “Abbiamo messo a punto un ampio programma, nel quale trovano spazio anche spettacoli teatrali e tanti generi musicali, sempre con l’intento di proporre eventi in grado, nel complesso, di andare incontro a tutti i gusti e a tutte le età, ad incominciare dai bambini e dalle loro famiglie”.

Ci saranno tre sabati sera dedicati al teatro, anche per bambini e famiglie, a cura dell’Associazione Centro Teatro dei Navigli di Abbiategrasso: il 26 agosto alle 21, al Parco Lincoln, ‘Commedia incompiuta’, viaggio fantastico tra danza, mimo e drammaturgia del corpo; il 2 e il 16 settembre spettacoli teatrali per bambini e famiglie rispettivamente con ‘Andemm Freakclown’ (“i clown come non li avete mai visti”) e ‘La Sirenetta’.

Numerosi saranno poi gli eventi dedicati alla musica, di ogni genere, dal Coro femminile Anemodes, con ‘Atmosfere di viaggio’, in programma sabato 1° luglio alle 21 nella Chiesa parrocchiale, al concerto lirico ‘Donne coraggiose’ dell’8 luglio, sempre alle 21 in Chiesa parrocchiale, con la soprano Olga Angelillo e la direzione del maestro Luca Ratti.

E poi le tre sere del ‘Biased Summer Fest’, il 14, 15 e 16 luglio, dalle 19 alle 24, con musica dal vivo e DJ, bar, pizzeria, griglia e sottoscrizione a premi, sempre al parco Lincoln; il tutto a cura dell’Associazione Croce Bianca Milano ODV.

Ancora due sabati sera di musica al parco Lincoln, sempre con inizio alle 21, il 22 luglio con il concerto di Musica anni ’70-’80 della ‘C.OVER Band’ e il 29 luglio con Ruben Minuto e friends impegnati in un ‘Viaggio a 360 gradi nella musica tradizionale statunitense’. Infine il 9 settembre alle 21 di nuovo al parco Lincoln ‘A qualcuno piace Fred - omaggio allo swing di Fred Buscaglione’ della ‘Maxentia Big Band’, dirige Eugenia Canale, voce Fabio Calabrò.

