Domenica 20 ottobre, alle 16,30, a Vittuone, durante la festa della Madonna del Rosario, ci sarà la prima edizione di “Qua la zampa”, passeggiata amatoriale con gli amici cani al guinzaglio. Raduno in via Pascoli (inizio percorso filosofico), arrivo al Lazzaretto, dove verrà offerta una merenda ai proprietari ed un piccolo omaggio agli amici cani.

Servizio d’ordine a cura dell’Associazione Vit.A Legambiente. Prenotazioni a cura della biblioteca via mail: biblioteca [at] comune [dot] vittuone [dot] mi [dot] it

