Mirabelli: "Salvini è preoccupante"

Il senatore PD Mirabelli si scaglia contro il Ministro: "Dal suo ruolo dovrebbe occuparsi di ridurre le emissioni, invece fa populismo su Aree C e ZTL".

“È davvero preoccupante avere un ministro come Matteo Salvini che, anziché occuparsi di aiutare a ridurre le emissioni in atmosfera occupandosi di infrastrutture, non perde occasione per contestare ogni misura assunta dai comuni per ridurre l’inquinamento mentre sono evidenti a tutti i danni prodotti dai cambiamenti climatici e i rischi per la salute delle persone. Oggi Salvini, con lo sguardo sempre rivolto all’indietro, ha spiegato che Area C e Ztl servono a spennare i cittadini per fare un po’ di propaganda gratuita. Fortunatamente, in tutta Europa, nelle grandi città si investe sul trasporto pubblico e si limita il traffico per ridurre l’utilizzo delle auto migliorando la qualità dell’aria e della vita”. Così il senatore milanese Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori Pd.

