Comazzi: "Danneggiamento murales atto vile"

“Il danneggiamento del murales dedicato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi è un gesto vile e codardo. La nostra società è fondata sulla diversità di opinioni e sul rispetto reciproco, elementi fondamentali per la convivenza civile e atti come questo non possono essere ammessi. Elementi che sembrano però mancare a qualcuno che preferisce deturpare il ricordo di un grande italiano piuttosto che confrontarsi civilmente con chi ha idee diverse dalle sue. Questo è un attacco diretto nei confronti dei valori fondamentali della libertà di espressione e della tolleranza. La mia più sincera gratitudine va ai residenti del quartiere che si sono subito mobilitati per cancellare le scritte oscene comparse”. Lo afferma in una nota il capo delegazione di Forza Italia presso la Giunta regionale della Lombardia e assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi.

