Verso l'affidabilità nel gioco online: costruire ambienti sicuri e trasparenti

Grazie al boom dei casinò online recente ci si è accorti che il fair-play non esiste solo nello sport ma anche e soprattutto nel gioco.

Il mondo del gioco online ha costruito la sua credibilità nel corso degli anni, fin dalla storica legalizzazione varata dall’ultimo governo Berlusconi. Gli ultimi cinque anni hanno fatto registrare il boom, con la complicità del Covid che – tra le altre cose – ha sdoganato il gioco online come fenomeno cult. Da qui una consapevolezza per tutti gli operatori del mondo dei casinò: la reputazione non è l’unica cosa che conta, ma è un tassello fondamentale per rimanere a galla in un business dinamico e in perenne mutazione. Una cosa che vale tantissimo, legata ad un altro aspetto che è il vero nocciolo di tutto un processo di costruzione. Il fair-play non esiste solo nello sport ma anche e soprattutto nel gioco, declinato in termini di correttezza, trasparenza e regolarità.

In un settore particolare come quello dei casinò online, il bisogno di sicurezza è necessario per qualsivoglia tipo di utente, sia esso esperto, sia esso meno esperto. Per tutta una serie di motivi, illustrati dall’esperto di iGaming Ron Mendelson, che in recenti interventi ha illustrato i passi fondamentali che un operatore deve mettere in campo per un corretto funzionamento delle pratiche nelle attività di gioco online. Con i due obiettivi primari da raggiungere: creare fiducia da un lato, fidelizzare i giocatori dall’altro.

Il primo passo è una licenza di gioco valida che rilasci una autorità di regolamentazione accreditata, come l’ADM nei casinò online in Italia: questa licenza è necessario che assicuri operazioni supervisionate e regolamentate, fornendo credibilità e responsabilità. I giocatori difatti si fidano più con piattaforme autorizzate che non, sapendo che le prime hanno dalla loro validi sistemi di regolamentazione certificati, poiché le stesse piattaforme sono sottoposte a test di equità e casualità di risultati.

Per Mendelson il passo immediatamente successivo deve coinvolgere l’RNG, il generatore casuale di numeri, fondamentale per i risultati imparziali, poiché genera numeri casuali che impediscono di manipolare il gioco. Anche l’RNG è sottoposto a rigidi protocolli, legato com’è ad algoritmi crittografici che garantiscono l’assoluta estraneità degli operatori di gioco. In Italia tutto ciò è legato ai protocolli del Gioco Responsabile. Ne è ben consapevole Mendelson, che sottolinea come politiche serie di gioco responsabile comprendano anche la sicurezza totale delle transazioni finanziarie, da proteggere e tutelare, con sigilli di fiducia, certificati di sicurezza per assicurare la credibilità delle operazioni coi giocatori, coniugate magari a misure antifrode e condizioni e termini chiari.

Il punto più importante di tutti resta però il focus sul giocatore indispensabile per rafforzare il rapporto brand-utente. Con questi ogni operatore che si rispetti deve comunicare sempre e comunque, informare su pratiche, policy, novità, aggiornamenti, promozioni. Una opera che parte dalla comunicazione: il punto più importante su cui impostare qualsivoglia tipo di processo.

