Estate di eventi

Continuano gli eventi estivi per il tempo libero nei Comuni del Sud Ovest Milanese, all’insegna della musica live, feste popolari e degustazione di prodotti tipici locali. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti estivi che si terranno nei Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Cuggiono, Ozzero, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

Ad Albairate, sabato 1 luglio alle 17, nella biblioteca comunale “Lino Germani”, che si trova nella Corte Salcano, in via Cesare Battisti 2, verrà presentato dall’autrice Maria Pia Trevisan, il suo romanzo “Ho danzato nel tempo”. Domenica 02 luglio alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna ad ingresso gratuito “Cinema sotto le stelle” in Corte Salcano, sarà proiettato il film “Jumanji. Benvenuti nella Jungla”. Domenica 16 luglio alle ore 21.00, nella biblioteca civica, verrà presentato il romanzo “Swinging Stravinskij” di Biagio Bagini. Sabato 22 luglio alle ore 20.00, in piazza don Bonati, si terrà una cena solidale organizzata da Pro Loco Albairate allo scopo di raccogliere fondi a sostegno degli alluvionati dell’Emilia-Romagna.

A Bernate Ticino, sabato 1 luglio dalle 21, sarà possibile partecipare a una serata danzante con Alessandro e Flavio organizzata dall’Amministrazione comunale nella via IV Novembre di Casate.

A Cuggiono, sabato 8 luglio dalle 19, nell’ambito della rassegna estiva promossa e coordinata dall’Amministrazione comunale, appuntamento con la “Notte dei lumi” nelle vie del paese con tanta musica e non solo. Domenica 09 luglio alle ore 15.30, nel parco di Villa Annoni, in piazza XXV Aprile, si terrà un laboratorio per bambini. Sabato 15 luglio, in piazza San Giorgio alle 21.30, inizierà il concerto della “TNB Swing Band”, evento a cura del Polo culturale del Castanese. Lunedì 17 luglio alle 21, a Castelletto di Cuggiono, gli appassionati di Lucio Battisti potranno seguire il concerto “Vendo casa”. Sabato 22 luglio, nella sala Giacobbe di Castelletto, infine, si terrà il concerto di musica classica “Notte della chitarra”.

A Ozzero, la sera di sabato 1 luglio, presso il parco Cereda, in via I Maggio, si potrà partecipare alla “Oz Beer Fest”, con live rock music, food and beverages.

A Robecco sul Naviglio, sabato 1 e domenica 2 luglio, nel parco di Villa Terzaghi, si terranno gli ultimi appuntamenti dell’edizione 2023 della storica Festa del Gerusco e precisamente: sabato sera saliranno sul palco le band punk rock Menagramo, Viboras e Rumatera e domenica sera le band finaliste della seconda edizione de L’Urlo, il contest di musica indipendente che si avvale del supporto di Radio Magenta e di Rocker TV.

A Turbigo, sabato 1 luglio, nel Naviglio Grande, con partenza alle ore 13.30 si terrà la quinta edizione della “Carton Boat Race”, una gara a squadre con imbarcazioni costruite con cartone e nastro adesivo. Sabato 15 luglio dalle ore 18.00 nell’Allea comunale, si potrà partecipare a Turbigusto, con cibo di qualità, musica e intrattenimento. Sabato 29 luglio alle 21, sul sagrato della chiesa Beata Vergine Assunta, si terrà l’evento “Patrimonio in scena. Suoni e voci d’estate Marta Ferradini in di rose e spine” a cura del Polo culturale del Castanese.

