TORNEO INTERFORZE: VINCE LA SQUADRA DEI CARABINIERI

Domenica 25 giugno 2023 si è tenuto presso il Soccer Five Magenta di Via Casati 65, il Torneo Interforze, manifestazione promossa dal Comune di Magenta e organizzata da ASD Pontevecchio e inserita all'interno delle tante proposte sportive del Giugno Magentino.

"Abbiamo voluto riproporre il tradizionale torneo interforze che c'era qualche anno fa: un torneo di calcio che vede la partecipazione delle squadre delle forze dell'ordine e della società civile, le 'forze' della nostra comunità, un modo per stare insieme e vivere il calcio con divertimento e spensieratezza", spiega l'Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello.

Al torneo hanno partecipato la squadra dei Carabinieri, della Protezione Civile di Magenta, della Croce Bianca, degli Amatori Calcio e anche quella degli Amici delle Forze dell'Ordine e la squadra della Città di Magenta. Per quest'ultima sono entrati in campo diversi Amministratori e il Sindaco Luca Del Gobbo.

La squadra Città di Magenta guidata dal ct consigliere comunale Maurizio Baroni è arrivata in finale insieme ai Carabinieri, guidati dal Maresciallo Simone. Questi ultimi si sono aggiudicati il Primo Trofeo Interforze.

