I rappresentati delle comunità civile, musulmana e cristiana, hanno firmato il documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune.

Magenta, 25 giugno - I rappresentati delle comunità civile, musulmana e cristiana, hanno firmato il documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune. Un gesto che ricalca simbolicamente il documento firmato da Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb il 4 febbraio 2019. Un gesto che segna un nuovo cammino condiviso tra le tre comunità, firmato in occasione della Festa del Sacrifico - "...ringrazio Don Giuseppe e l'amico Munib con tutta la Comunità Musulmana per la bella iniziativa piena di significato organizzata ieri in Tensostruttura, una cena di fratellanza tra comunità amiche - commenta il primo cittadino Del Gobbo - Abbiamo sottoscritto insieme il documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune ideato e firmato da Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar nel 2019 e alla base del quale ci sono i valori della libertà, della giustizia, del dialogo tra credenti, della tolleranza, della comprensione e della convivenza degli esseri umani. Sono fortemente convinto che oggi più che mai, con quello che stiamo vivendo in Europa e in tutto il Mondo, ognuno di noi sia una ricchezza, per i suoi valori, la sua fede, il suo vissuto, ciò che porta in sé come uomo e come donna: grazie alla condivisione, al rispetto reciproco e al dialogo interculturale e interreligioso possiamo costruire un percorso comune nel cammino di crescita di ogni Comunità, una comunità a colori dove ciascuno, nel proprio ruolo, istituzioni, mondi religiosi, cittadini giochi un ruolo fondamentale".

