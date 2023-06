Cassano Magnago per la Polizia

Nel weekend appena trascorso anche Cassano Magnago all'evento dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato presso il'Auditorium della Caserma del Reparto Mobile di Milano, tra senso civico e protezione del territorio.

Nel weekend appena trascorso all’interno dell’Auditorium della Caserma della Polizia Stato del III Reparto Mobile di Milano, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, unica associazione del settore riconosciuta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con ‘Voucher - Il Turismo in Onda’ ha presentato la tappa del Tour ‘E…STATE con la POLIZIA’.

L’iniziativa è stata l’occasione per dare il benvenuto all'estate 2023 e per invitare gli italiani a stare sempre al fianco della Polizia che simboleggia per tutti i cittadini sicurezza e anche solidarietà, in grado di difendere quotidianamente la nostra tranquillità con i propri Uomini e Donne in divisa.

L'evento ha visto la partecipazione di artisti di fama nazionale a partire dal cantautore Davide De Marinis, il comico di Colorado Francesco Rizzuto, l’artista italo australiana Gisella Cozzo, definita la ‘Regina degli Spot Pubblicitari’, e lo show man Luca Virago, l’artista dalle mille voci, che hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente.

Durante la serata condotta dagli ideatori del programma televisivo e multimediale ‘Voucher - Il Turismo in Onda’ Anna Di Maria e Paky Arcella, il presidente dell’Associazione Carmine Abagnale ha conferito una serie di riconoscimenti ai vincitori delle gare di tiro al poligono suddivise in categoria maschile e femminile.

Sempre il Presidente ha espresso la sua intenzione di rafforzare la collaborazione con Voucher per promuovere attività ludico culturali per tutti i membri dell’associazione, per gli uomini e le donne in divisa al fine di avvicinare sempre più i cittadini all’istituzione della Polizia di Stato. Infine ha ringraziato il Dirigente del Reparto per la concessione della struttura e i componenti del gruppo di volontariato dell’Associazione presenti numerosi e capeggiati dal loro massimo esponente Camillo Corazzari.

Si è promossa la solidarietà in quanto l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) milanese attraverso queste gare ed eventi ha donato una parte del ricavato all’associazione OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, impegnata nel coadiuvare durante la degenza nella struttura i bambini e le loro famiglie.

Un attestato si stima è stato consegnato al sostituto Commissario della Polizia di Stato Luisa Bischetti che a breve lascerà la Polizia di Stato per raggiunti limiti di età, a Pietro Marfia responsabile del Gruppo ANPS tiro a segno e al Presidente del poligono Mario Berardinetti, i quali hanno favorito con il loro impegno la solidarietà messa in atto dall’ANPS.

Anna di Maria, di Voucher - Il Turismo in Onda, ha dichiarato: “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’evento organizzato dall’ANPS, il nostro desiderio è di fortificare questa collaborazione per offrire proposte turistiche di qualità per la valorizzazione della nostra Italia coinvolgendo i cittadini al fine di fargli comprendere l’immenso lavoro delle Forze dell’Ordine attraverso le testimonianze dirette e la conoscenza personale sviluppata durante gite ed escursioni condivise.Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare sarà possibile rivedere sul canale YouTube voucherturismoinonda, la puntata”.

Andrea Pisani ha dichiarato: “Ringrazio gli organizzatori della manifestazione Carmine Abagnale presidente dell’ANPS, Anna Di Maria e Paky Arcella, per l’invito a questo evento che coniuga solidarietà e divertimento, valorizzando il grande lavoro che gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza di tutti i Cittadini.

È stato un immenso piacere fare la conoscenza dei rappresentati dell’ANPS, incontrare gli Artisti che con il loro lavoro allietano tutti gli Italiani, confrontarmi con i rappresentanti della Polizia che con la loro presenza sul territorio favoriscono in sicurezza e tranquillità il Turismo nel nostro bel Paese in particolar modo adesso che è appena iniziata la stagione estiva”.

