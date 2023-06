Rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti consapevoli di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. È l’obiettivo dei campi scuola "Anch’io sono la Protezione Civile".

Rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti consapevoli di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

È l’obiettivo dei campi scuola "Anch’io sono la Protezione Civile", organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con Regione e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato. Quest'anno le realtà di base di Protezione Civile di Regione Lombardia hanno organizzato più campi scuola di quanto il Dipartimento di Protezione Civile e nazionale avesse preventivato per la nostra regione e la Giunta ha, di conseguenza, deliberato di integrare lo stanziamento nazionale per consentire lo svolgimento dei campi scuola anche nei Comuni di Niardo (BS) Pozzolengo (BS) Martinengo (BG).

In questo modo nelle prossime settimane nel territorio lombardo potranno svolgersi tutti i 24 campi scuola previsti, che si terranno dalla seconda metà di giugno ai primi di settembre, con durata da 5 a 7 giorni.

I partecipanti, mediamente 25/30 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni saranno accompagnati da volontari esperti in attività quali visite a installazioni della Protezione Civile, incontri con Strutture Operative (Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale, Guardia Costiera, AREU, NUE 112), conoscenza delle attrezzature di Protezione Civile , conoscenza delle attrezzature dei Vigili del Fuoco, utilizzo delle radio, dimostrazione e lavoro con squadre cinofile, orienteering, ricerca di disperso, nozioni pratiche e teoriche di primo soccorso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!