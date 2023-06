Sabato 24 giugno, in occasione della Festa patronale di San Giovanni Battista, Busto Arsizio celebrerà la tradizionale Giornata del Ringraziamento.

Sabato 24 giugno, in occasione della Festa patronale di San Giovanni Battista, Busto Arsizio celebrerà la tradizionale Giornata del Ringraziamento. La cerimonia di conferimento degli attestati di riconoscimento ai cittadini meritevoli è in programma alle 20.30 in piazza San Giovanni e sarà preceduta dalla messa solenne del santo patrono, in programma alle 11.30 in basilica san Giovanni. La serata sarà aperta dal concerto di un centinaio di studenti dell’Istituto Comprensivo Bossi di Busto Arsizio, dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Senago, degli studenti del Liceo scientifico Tosi Busto Arsizio, che hanno formato un’ orchestra per interpretare canzoni in lingua bustocca, coordinati dal maestro Fabio Gallazzi e dalla professoressa Claudia Gualco. A seguire la consegna dei riconoscimenti

