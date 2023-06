Mara Sattei canta a Linate

Per la prima volta l’aeroporto di Milano Linate, gestito dalla società SEA, è stato uno dei palcoscenici di quest’anno della 'Festa della Musica', proprio nella parte nuova del terminal, dove si accede dopo i controlli di sicurezza per recarsi ai gate di imbarco. Qui è salita sul palco, allestito per l’occasione, Mara Sattei, per una performance speciale che ha sorpreso tutti i passeggeri in attesa di prendere il volo.