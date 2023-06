Maturità...t'avessi preso prima!

Sette le tracce scelte dal Ministero: due per l'analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il tema di attualità. Disattese le ipotesi che vedevano tra i favoriti Manzoni, Svevo e ancora Carlo III e i cambiamenti climatici.

Alle 8.30 di questa mattina per milioni di maturandi, e con loro anche per l'Italia intera, si sono rivelate le tanto attese tracce della prima prova scritta dell'esame di Maturità, tornato finalmente in modalità pre-Covid.

Sette le tracce scelte dal Ministero: due per l'analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il tema di attualità. Gli autori scelti sono Quasimodo con il brano ''Alla nuova luna', contenuto nella raccolta 'La terra impareggiabile' e Alberto Moravia con 'Gli Indifferenti'. Per il testo argomentativo scelti i brani di Federico Chabod tratto da 'L'idea di nazione', l'estratto di 'Dieci cose che ho imparato' di Piero Angela e 'Intervista con la storia' di Oriana Fallaci. Infine, come tema di attualità sono stati scelti i testi dell'ex ministro Bianchi e di Marco Belpoliti.

Disattese dunque le ipotesi che vedevano tra i favoriti Manzoni, Svevo e ancora Carlo III e i cambiamenti climatici.

Non è mancato poi il messaggio del Ministro Valditarra che, alla vigilia della prima prova, ha suggerito ai maturandi di affrontare con serenità questa prova, inizio di una nuova fase della loro vita. Nel messaggio anche un ringraziamento ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale della scuola.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!