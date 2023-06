Lo 'Spirit de Milan' compie 8 anni

Buon compleanno Spirit de Milan! Il 25 giugno la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità” compie 8 anni.

Buon compleanno Spirit de Milan! Il 25 giugno la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità” compie 8 anni. Per festeggiare, tanti appuntamenti speciali, dallo spettacolo “Babylon Brassens” con i Duperdu a Spirit In Blues con Ronnie Jones. Il progetto Spirit de Milan è un’idea di Klaxon srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival Swing'n Milan. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°. Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it). L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina. Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19.30 all'1 (il venerdì e il sabato fino alle 2.30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

