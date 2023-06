Apre Afolmet Red Point, un nuovo spazio dedicato ai servizi al lavoro e alle imprese all’interno di Cascina Merlata in via Pier Paolo Pasolini 3 a Milano.

Apre Afolmet Red Point, un nuovo spazio dedicato ai servizi al lavoro e alle imprese all’interno di Cascina Merlata in via Pier Paolo Pasolini 3 a Milano, nel contesto dell’avveniristico polo del commercio e per il tempo libero realizzato tra l’ex area Expo e il quartiere residenziale UpTown. L’hub, realizzato da Afol Metropolitana con il supporto di Merlata Bloom Milano e la collaborazione di Nhood ed EuroMilano, è stato promosso dal dalla Città metropolitana di Milano e dal Comune di Milano. Con i suoi servizi di recruiting e formazione raggiungerà i cittadini e le aziende a partire dal bacino primario del Municipio 8, nel quale la nuova centralità urbana di Cascina Merlata rappresenta la più grande rigenerazione urbana del quadrante nord-ovest di Milano, nonché quella con il più alto potenziale in termini di futuro motore di sviluppo economico e dell’innovazione.

L’avvio del nuovo sportello Afolmet si inserisce all’interno di un accordo quadro siglato all’inizio del 2023 tra i soggetti promotori (Afol Metropolitana, Merlata Mall, Nhood Services Italy e EuroMilano) al fine di condividere strumenti e risorse in favore del territorio.

L’accordo prevede il sostegno economico di Merlata Mall, società proprietaria del lifestyle center Merlata Bloom Milano sviluppato e gestito da Nhood Services Italy, la messa a disposizione dei locali da parte di EuroMilano e le competenze di Afol Metropolitana nella realizzazione del servizio.

Nell’Afolmet Red Point i cittadini in cerca di un nuovo sviluppo professionale potranno ricevere informazioni sulle opportunità lavorative in corso ed essere accompagnati nella ricerca di una nuova occupazione grazie a una serie di strumenti personalizzati, come l’orientamento, il coaching e una serie di strumenti gratuiti per aggiornare le proprie competenze, quelli messi a disposizione dalle misure previste da programmi nazionali quali “Gol”(Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e regionali, come il programma metropolitano Emergo per il lavoro delle persone con disabilità. Saranno organizzati workshop aperti al pubblico dedicati alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo della propria idea imprenditoriale e recruiting day.

Per le imprese e i brand che apriranno un proprio spazio all’interno del lifestyle center Merlata Bloom Milano, Afol Metropolitana offre servizi gratuiti di ricerca e selezione di personale.

Inoltre gli esperti Afolmet fungeranno da consulenti sulle agevolazioni e gli incentivi previsti per l’inserimento lavorativo di nuove risorse e per la conoscenza degli strumenti e le opportunità finanziate di formazione e qualificazione di tutto il personale.

Grande soddisfazione per la Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità della Città metropolitana di Milano, Diana De Marchi: “Da sempre sostengo la necessità di portare i servizi in tutto il territorio, raggiungendo fasce differenziate di utenti nel loro contesto urbano, con l’obiettivo di intercettare esigenze e bisogni diversi. Quello della Città metropolitana, infatti, è un territorio vasto e composito: l’apertura di sportelli diffusi risponde proprio alla necessità di incontrare i cittadini e le cittadine che cercano lavoro e formazione, ma anche le aziende, per elaborare percorsi personalizzati di inserimento occupazionale e/o formativi. Ringrazio tutti coloro che, con il loro impegno e il loro lavoro quotidiano, ci stanno permettendo di concretizzare un progetto ambizioso. Siamo convinti che queste iniziative possano favorire il confronto con le fasce più sensibili, intercettando un pubblico differente da quello dei canonici sportelli”.

“Il nuovo servizio a sostegno del lavoro operato da Afol va ad arricchire l’offerta già presente in Cascina Merlata in favore del territorio del Municipio 8. Inoltre, questo passaggio è molto importante per potenziare l’integrazione tra Merlata Bloom Milano, di prossima apertura, con le attuali dinamiche urbane e sociali di questa parte di città”, ha dichiarato Attilio Di Cunto, amministratore delegato di EuroMilano.

“Con l’apertura dell’Afolmet Red Point a Cascina Merlata proseguiamo nel nostro impegno di essere presenti sul territorio in maniera diffusa per fornire alle persone e alle imprese servizi al lavoro, che siano a misura dei loro bisogni. Il nuovo spazio rientra in un percorso di condivisione e continuo confronto con le istituzioni e le realtà imprenditoriali in un’area in trasformazione”, ha dichiarato Simone Cerlini, capo divisione lavoro Afol Metropolitana.

“L’inaugurazione è un ulteriore passo del virtuoso percorso di collaborazione intrapreso da Nhood nell’area di Merlata in questi anni con tutti gli stakeholder del territorio, e conferma il nostro impegno nel creare opportunità di crescita – sociale e economica - con un impatto positivo di cui godrà tutta la community”, aggiunge Alessandro Ossena, Shopping Center Manager Merlata Bloom Milano.

Afolmet Red Point è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.30. Per informazioni è possibile scrivere a cascinamerlata [at] afolmet [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!