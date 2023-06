"Torna l’appuntamento per ripulire le spiagge, i parchi o qualsiasi altra area verde dai rifiuti, plastici in particolare. #SOSAMARE è giunta alla quarta edizione e, considerato l’interesse che ha suscitato nelle precedenti, non potevamo non replicarla", ha scritto in una nota il presidente nazionale dell’Udicon, Martina Donini.

"Torna l’appuntamento per ripulire le spiagge, i parchi o qualsiasi altra area verde dai rifiuti, plastici in particolare. #SOSAMARE è giunta alla quarta edizione e, considerato l’interesse che ha suscitato nelle precedenti, non potevamo non replicarla", ha scritto in una nota il presidente nazionale dell’Udicon, Martina Donini. "Doniamo il nostro tempo e le nostre energie per contrastare la presenza di rifiuti sulle spiagge e nei parchi. Se ognuno di noi facesse la propria parte - ha aggiunto -, non ci troveremmo ogni anno a ripulire le aree pubbliche anche da rifiuti generati dall’uomo. La nostra attività di informazione, educazione e sensibilizzazione verso i cittadini sull’importanza di tenere pulite le aree pubbliche è un punto cardine anche nei progetti che portiamo avanti a livello nazionale. Le problematiche ambientali tengono banco da diverso tempo e, considerando ancora oggi la poca attitudine dei cittadini di effettuare scelte poco sostenibili, quest’anno abbiamo deciso di portare all’attenzione il tema della sostenibilità, nelle sue varie applicazioni, anche all’interno della Quarta Assemblea Nazionale dell’Udicon". "Lo scorso anno, la cittadinanza ha preso parte alla nostra iniziativa e sarebbe bello se anche quest’anno i cittadini, grandi e piccoli, si unissero a noi. #SOSAMARE inizierà il 24 giugno da Milano, Brescia, Bergamo e Caserta per poi proseguire in tutte le regioni dove l’Udicon è presente. Grazie ai nostri responsabili di sede e ai volontari di Servizio Civile, ripuliremo le aree più frequentate per lanciare un messaggio di sensibilizzazione alle Istituzioni e alla popolazione. Un territorio pulito è un bene prezioso che spetta a tutti noi preservare. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare all'iniziativa, per fare la propria parte nella difesa della natura e della bellezza del nostro Paese", ha concluso Donini.

