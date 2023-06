'Giraskuola': piattaforma per gli studenti

Piattaforma digitale di vicinato? Sì grazie! Di cosa si tratta? Presto detto: gli studenti di ben 48 scuole (di ogni ordine e grado) di Busto Arsizio possono accedere a questo sito per acquistare, vendere, prendere a prestito libri scolastici e non.

Piattaforma digitale di vicinato? Sì grazie! Di cosa si tratta? Presto detto: gli studenti di ben 48 scuole (di ogni ordine e grado) di Busto Arsizio possono accedere a questo sito per acquistare, vendere, prendere a prestito libri scolastici e non. Basta solo registrarsi (gratuitamente) sul sito Giraskuola ed attivare il collegamento virtuale con chi è interessato alla ricerca di libri di testo. Una volta registrati sul sito si accede ad una lista dei libri adottati dai vari istituti scolastici presenti a Busto, si decide se acquistarlo oppure metterlo in vendita attraverso la piattaforma. Fortemente voluto dal Comune di Busto Arsizio, il quale ha dato adesione a questo progetto che, oltre a consentire un grande risparmio di denaro alle famiglie degli studenti, rimette in circolo il sapere.

