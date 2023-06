Pic nic e musica in Villa

Sabato 17 giugno il parco di Villa Annoni accoglierà la terza edizione di ‘Aperinvilla’, il pic nic a tema organizzato dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta Giovani.

Sabato 17 giugno il parco di Villa Annoni accoglierà la terza edizione di ‘Aperinvilla’, il pic nic a tema organizzato dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta Giovani di Cuggiono. Una serata tra musica, natura, divertimento e buon cibo. “...una bellissima occasione per vivere fino a sera quel gioiello del nostro territorio che è il parco di Villa Annoni – ci spiega Gianluca Premoli, coordinatore della Consulta Giovani – i 200 posti disponibili sono terminati in breve tempo, tanto che si potrebbe pensare di ampliare l’offerta per il prossimo anno”. La serata avrà inizio alle 18.30 con il ritiro del proprio cestino e della bevanda, poi ogni partecipante protrà posizionarsi a piacimento grazie al telo fornito dall’organizzazione. A far da cornice musicale il djset di @signorluiz e @ilprestanome.

