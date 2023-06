A scuola di giornalismo

Lavori al tetto della scuola Materna di via Giolitti a Castano: continuano le iniziative per raccogliere fondi. Domenica scorsa una camminata 'colorata' per le vie della città.

Prendi un libro... Lascia un libro. In tutto sono tre: una in piazza Mazzini, le altre invece in via Giolitti e in via Acerbi dove ci sono i due plessi scolastici cittadini.