A seguito dell'approvazione del progetto durante l'ultima seduta di giunta, si darà avvio, nel giro di poche settimane, ai lavori di rifacimento del marciapiede.

darà avvio, nel giro di poche settimane, ai lavori di rifacimento del marciapiede che collega via Matteotti e via San Rocco, sul lato nord di piazza Sant’Ambrogio a Vanzaghello. Un camminamento più ampio, interamente pavimentato in porfido, garantirà ai pedoni un percorso sicuro e privo di barriere architettoniche, ben collegato con il centro della piazza grazie ad un nuovo attraversamento rialzato. "Un determinante contributo economico per la realizzazione dell'opera è stato fornito da Supermercati CRAI, a cui rivolgiamo un doveroso ringraziamento per il supporto concreto all'azione di valorizzazione del centro storico - scrivono dall'Amministrazione comunale".

