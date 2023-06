Lombardia: CEV EuroVolley 2023

Il volley femminile è protagonista dei grandi eventi sportivi dell’estate 2023 in Lombardia. Nel mese di agosto, infatti, saranno ospitate alcune fasi dei Campionati Europei Femminili 2023 di pallavolo.

Il volley femminile è protagonista dei grandi eventi sportivi dell’estate 2023 in Lombardia. Nel mese di agosto, infatti, saranno ospitate alcune fasi dei Campionati Europei Femminili 2023 di pallavolo, evento biennale che si disputa tra le Nazionali europee. L'Italia è campione in carica, ha vinto il titolo nel 2021 in Serbia, ed è la Nazione più titolata dopo Unione Sovietica e Russia.

