Bettinelli, nuove deleghe: "Onorata"

La sindaca di Inveruno ha assunto anche le deleghe agli Affari Istituzionali e Zone Omogenee: "Ringrazio il Sindaco Sala e i colleghi per la fiducia, è un momento cruciale per gli assetti istituzionali e Città Metropolitana dev'essere protagonista del dibattito".

Un percorso ed un servizio per il territorio che si rinnova e si amplia. La Città Metropolitana di Milano ha ufficializzato le nuove deleghe dei suoi consiglieri. Il sindaco Giuseppe Sala ha redestribuito i compiti istituzionali nella giornata di martedì 13: un’operazione resasi necessaria in seguito alla riorganizzazione della giunta metropolitana che ha visto avvicendamenti e nuovi ingressi.

Una ridistribuzione di deleghe che ha interessato anche la consigliera Sara Bettinelli, sindaca di Inveruno. Scelta come consigliera nel 2021, Bettinelli ricevette all’epoca le deleghe per Sicurezza, Protezione Civile e Politiche sanitarie dell’area vasta. Dopo l’importante lavoro svolto, soprattutto per quanto riguarda l’intervento della ProCiv metropolitana nell’ultima emergenza nazionale in Romagna, la consigliera inverunese ha visto confermata la delega alla Protezione Civile, ed ha assunto su di sé anche quelle per gli Affari Istituzionali e per le Zone Omogenee.

Il percorso fin qui svolto e molto apprezzato nel contesto di Città Metropolitana porta così Sara Bettinelli a nuove sfide per la crescita e la valorizzazione del territorio: “Sono onorata per questo nuovo riconoscimento – spiega Sara Bettinelli – che avviene in un particolare momento in cui la partita delle riforme dell’assetto istituzionale è oggetto del dibattito politico e del lavoro istituzionale a tutti i livelli. Città Metropolitana di Milano è un Ente che deve continuare ad avere un ruolo attivo in questo percorso, affinché si possa potenziare questo soggetto istituzionale al servizio e a coordinamento dei singoli territori dell’area metropolitana, con il preciso obiettivo di valorizzarne le risorse e potenzialità. Sono particolarmente contenta di poter proseguire il lavoro con la delega di Protezione Civile, un patrimonio poliedrico fatto di persone costantemente al servizio delle comunità che non perde occasione di dimostrarsi una vera eccellenza italiana. Ringrazio il sindaco Giuseppe Sala e tutti i colleghi per la fiducia: lavorare di ‘squadra’ è quanto mai importante per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati”.

