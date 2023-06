Bettinelli 'promossa' in Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Milano ha ufficializzato le nuove deleghe dei suoi consiglieri. Sara Bettinelli assume le deleghe per Affari istituzionali, Protezione Civile e Zone omogenee.

La Città Metropolitana di Milano ha ufficializzato le nuove deleghe dei suoi consiglieri. Il sindaco Giuseppe Sala ha redestribuito i compiti istituzionali nella giornata di martedì 13: un’operazione resasi necessaria in seguito alla riorganizzazione della giunta metropolitana che ha visto avvicendamenti e nuovi ingressi.

Una ridistribuzione di deleghe che ha interessato anche la consigliera Sara Bettinelli, sindaca di Inveruno. Scelta come consigliera nel 2021, Bettinelli ricevette all’epoca le deleghe per Sicurezza, Protezione Civile e Politiche sanitarie dell’area vasta. Dopo l’importante lavoro svolto, soprattutto per quanto riguarda l’intervento della ProCiv metropolitana nell’ultima emergenza nazionale in Romagna, la consigliera inverunese ha visto confermata la delega alla Protezione Civile, ed ha assunto su di sé anche quelle per gli Affari Istituzionali e per le Zone Omogenee. Quasi, si potrebbe dire, una sorta di ‘promozione’ per Bettinelli, visto il valore dei compiti assegnati.

Per le altre deleghe di peso, confermato Federico Vassallo, sindaco di Bollate, come vicesindaco, e Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone, al Bilancio e Patrimonio.

