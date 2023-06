Brughiera: "Parere negativo mi lascia deluso"

“L’ho detto a caldo, non appena appresa la notizia, e lo ribadisco a mente serena: il parere negativo dalla Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente sulla Via, la Valutazione di impatto ambientale, all’allargamento dell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa, è una scelta che mi lascia davvero molto deluso”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“L’ho detto a caldo, non appena appresa la notizia, e lo ribadisco a mente serena: il parere negativo dalla Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente sulla Via, la Valutazione di impatto ambientale, all’allargamento dell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa, è una scelta che mi lascia davvero molto deluso”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Si tratta - agigunge - di una decisione che non ha minimamente tenuto conto delle necessità di sviluppo di questo grande aeroporto. È che, inoltre, non ha tenuto in considerazione le volontà dei sindaci di tutto il territorio. Tutti i sindaci, infatti, avevano votato favorevolmente a questa proposta. Stiamo valutando l’opportunità di sviluppare una nuova iniziativa. Il ministro Pichetto Fratin mi ha detto che anche da parte sua ci sarà maggiore attenzionamento al problema”.

