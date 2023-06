Più di 700 volontari e diversi scenari. Il soccorso che si mette alla prova. Sì, perché a Volandia ecco le gare regionali appunto di primo soccorso organizzate dalla Croce Rossa.

Più di 700 volontari e diversi scenari. Il soccorso che si mette alla prova. Sì, perché a Volandia ecco le gare regionali appunto di primo soccorso organizzate dalla Croce Rossa. Là, allora, tra i padiglioni del Parco e Museo del Volo accanto a Malpensa, ben 16 squadre, provenienti dai diversi comitati di tutta la regione, si sono cimentate in simulazioni di vere e proprie situazioni di emergenza. “Una competizione che è andata al di là del tecnicismo dell’ambulanza - spiega Mirto Crosta, vice presidente regionale della CRI - Si è trattato, infatti, dell’attività di primo soccorso, quindi con pochissimi mezzi a disposizione. E questo, come potete ben capire, ha significato un grosso impegno sia dal punto di vista della preparazione, sia per quanto concerne, successivamente, l’azione specifica e mirata”. Gli uni affianco agli altri, allora, cercando di superare ogni singola realtà con la quale si sono trovati a confrontarsi. “Gli scenari sono stati differenti - prosegue Crosta - C’è stata, ad esempio, la grande emergenza, con un significativo numero di persone ferite o infortunate, ancora la parte che ha riguardato il diritto internazionale umanitario, che è un altro importante e fondamentale compito di Croce Rossa, fino ad arrivare agli interventi che fanno parte del quotidiano, quali un arresto cardiocircolatorio oppure un malore in casa, per strade, sul posto di lavoro, ecc... Insomma una serie di momenti che hanno spaziato davvero a 360 gradi”.

700 VOLONTARI E DIVERSI SCENARI: GARE DI PRIMO SOCCORSO



