La 2^ 'Festa dello Sport'

L’appuntamento è al Giardinone. Una ‘due giorni’ durante i quali protagoniste saranno le associazioni sportive. Ecco, infatti, a Robecchetto la seconda ‘Festa dello Sport’.

L’appuntamento è al Giardinone. Una ‘due giorni’ durante i quali protagoniste saranno le associazioni sportive. Ecco, infatti, a Robecchetto la seconda edizione della ‘Festa dello Sport’, in programma proprio questo fine settimana (sabato 17 e domenica 18 giugno) e organizzata dal Comune, con il patrocinio di Cuggiono, Turbigo e Castano, oltre che del Panathlon Club ‘La Malpensa’. Per tutta al durata della manifestazione, allora, saranno più di 30 le attività da scoprire e con le quali i presenti avranno modo di cimentarsi, accanto alle varie esibizioni. Ma non è finita qui, perché, contemporaneamente, spazio anche a musica e spettacoli, che sapranno coinvolgere e conquistare piccoli e grandi. Un weekend, insomma, tutto da vivere gli uni affianco agli altri.

