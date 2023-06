Randonnèe Olimpica della Famiglia

Saranno quattro i percorsi della randonnée Olimpica e della Famiglia Fondazione Fabio Casartelli - Don Guanella in programma domenica 16 luglio. Partenza da Valmadrera (LC).

Saranno quattro i percorsi della randonnée Olimpica e della Famiglia Fondazione Fabio Casartelli - Don Guanella in programma domenica 16 luglio. Dalla sede di partenza di Valmadrera, nel lecchese, i partecipanti potranno scegliere se cimentarsi sul percorso più lungo, di 205 chilometri, o sui tracciati più agevoli del punto di vista chilometrico, ma nello stesso tempo suggestivi e impegnativi che sono stati disegnati sulle distanze di chilometri 114 (2110 metri di dislivello), chilometri 75 (980 metri di dislivello) o chilometri 58 (600 metri di dislivello). Percorsi per ogni tipo di partecipante in relazione alla propria preparazione. La partenza sarà quella classica ‘alla francese’, da Valmadrera. Chi affronterà il tracciato più lungo potrà mettersi in viaggio dalle ore 7:00, mentre per gli altri lo start è previsto dalle ore 7:30 alle 8:00. Le iscrizioni sono aperte on line sul sito www.winningtime.it. Le quote associative sono di 35 euro fino al 30 giugno, 40 euro dal 1° luglio al 15 luglio e 50 euro in loco il giorno dell’evento. Per i primi iscritti ci sarà, oltre al pacco gara, come gadget un capo di abbigliamento ciclistico fino ad esaurimento. La manifestazione a carattere non competitivo ha lo scopo solidale di sostenere la Cascina Don Guanella che opera per “l’accoglienza, la formazione e l’inserimento lavorativo di minorenni a rischio di emarginazione” che rientra anche negli scopi sociali della Fondazione Fabio Casartelli. L’organizzazione tecnica è curata del team Ghisallo Cycling Museum. Tutte le informazioni su www.fondazionecasartelli.it

