‘Paesi miei’: i racconti di Linea Verde su RAI 1 presentati da Emanuela Folliero con Michela Vittoria Brambilla, Melania Rizzoli ed il ‘cronista della gastronomia’ Edoardo Raspelli. ‘Paesi miei: in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia’ è il nuovo libro di Beppe Convertini che racconta le tradizioni del Bel Paese; verrà presentato a Milano giovedì 15 giugno, alle 10:30, alla Biblioteca Vigentina di corso di Porta Vigentina 15.

L’opera è un vero e proprio diario di viaggio realizzato con la trasmissione di Rai 1 Linea Verde, ed offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che Beppe Convertini negli ultimi anni ha girato da Nord a Sud, isole comprese, per la realizzazione della sua trasmissione domenicale.

Il racconto di Convertini è avvincente e preciso: l’autore tratteggia finemente i luoghi iconografici del Bel Paese, mettendo in rilievo, in particolare, la perfetta interazione tra natura e uomo.

