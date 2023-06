10 alianti 'fanno volare' i pazienti di Niguarda

Solidarietà: 10 alianti ‘fanno volare’ i pazienti dell’unità spinale di Niguarda. "Dare le ali a chi non può usare le gambe è qualcosa di bellissimo".

Solidarietà: 10 alianti ‘fanno volare’ i pazienti dell’unità spinale di Niguarda. “Dare le ali a chi non può usare le gambe è qualcosa di bellissimo. Vuol dire dare un grande senso di libertà a chi purtroppo, magari dopo un incidente, non ha più provato quella sensazione. Da qualche anno è quello che accade all’Acao, l’Aero Club Adele Orsi di Varese. Qui infatti la scuola di volo e il Trauma team center di Niguarda collaborano per consentire ai degenti dell’unità spinale dell’ospedale di essere ospitati per una giornata. È possibile anche conseguire il brevetto di volo”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana all’Aereo Club Adele Orsi.

Sul Lungolago di Calcinate una decina di pazienti o ex pazienti dell’unità spinale dell’ospedale Niguarda, sono stati portati in volo da 10 alianti. Uno di questi era guidato da Osvaldo Chiara, direttore Chirurgia Generale Trauma Team Niguarda. All’evento sono intervenuti anche Margherita Acquaderni presidente Acao, Francesco Mondini presidente Aus Sportiva, Angelo Pretini presidente Aus Niguarda. Con loro anche Gianni Orsi Mazzucchelli in rappresentanza della famiglia Orsi e Roberto Manzoni presidente Centro Studi Volo a Vela Alpino.

“Un’iniziativa – ha sottolineato Fontana – che rappresenta il modo di operare nella nostra regione. Eccellenze di ambiti diversi si integrano in maniera virtuosa e complementare per fornire opportunità di miglioramento della qualità di vita delle persone. Il modello Lombardia, dove la collaborazione tra pubblico, volontariato, e il privato, dà i risultati che vediamo tutti i giorni. Di questo siamo particolarmente orgogliosi”.

Il governatore ha rimarcato la grande forza di volontà dei protagonisti del giorno. “La vostra capacità di reagire in modo positivo a una situazione difficile è da ammirare. Iniziative come queste – ha concluso – devono continuare a trovare sempre il sostegno da parte di tutte le Istituzioni”.

