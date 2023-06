Attivi i cinque distributori automatici

Via Pisa, via Caravaggio, via dei Salici, via Girardi e piazza San Magno (nel cortile del municipio): queste le ubicazioni dei cinque distributori automatici installati sul territorio di Legnano per consentire ai cittadini di procurarsi in modo autonomo i sacchi grigi con il microchip, nel momento in cui hanno esaurito la fornitura distribuita loro gratuitamente a domicilio.

Via Pisa, via Caravaggio, via dei Salici, via Girardi e piazza San Magno (nel cortile del municipio): queste le ubicazioni dei cinque distributori automatici installati sul territorio di Legnano per consentire ai cittadini di procurarsi in modo autonomo i sacchi grigi con il microchip, nel momento in cui hanno esaurito la fornitura distribuita loro gratuitamente a domicilio. Sono gratuiti anche i sacchi che dispensano i distributori automatici: per ottenerli non occorre, infatti, inserire denaro, ma è sufficiente appoggiare allo schermo la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tassa Rifiuti. Le utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali), devono, invece utilizzare il nuovo badge consegnato durante la distribuzione domiciliare dei sacchi grigi. Si può accedere ai distributori automatici ogni 90 giorni per ottenere N. 2 rotoli da dieci sacchi grigi cadauno (20 sacchi in totale): importante tenere presente che, ad ogni avvicinamento della CRS allo schermo, corrisponde l’erogazione di un solo rotolo, per cui per ottenerne due occorre ripetere una seconda volta l’operazione di avvicinamento della CRS. Attenzione che i 90 giorni sono tassativi: è inutile tentare di accorciare questo intervallo di tempo, perché ciascun distributore è dotato di una memoria interna che registra ogni fornitura erogata e tutti e cinque i macchinari sono interconnessi. Ecco un esempio che permette di capire meglio: se il cittadino Mario Rossi ha preso la fornitura al distributore presente nel cortile del municipio e, prima dei 90 giorni stabiliti, tenta di prendere altri sacchi allo stesso distributore o anche ad uno degli altri quattro presenti sul territorio, nessuno degli stessi glieli erogherà, perché la memoria presente in tutti avrà registrato che per il signor Mario Rossi non sono ancora trascorsi i 90 giorni. Altra precisazione importante: i cittadini possono ritirare i sacchi al distributore che risulta loro più comodo, indipendentemente dalla zona in cui risiedono. Su ciascun distributore è presente, comunque sia, un cartello che fornisce al cittadino tutte queste indicazioni: è importante, dunque, leggerle con calma.

In questo momento e sino alla fine di agosto possono accedere ai distributori solo i cittadini residenti nelle zone: Oltrestazione 1, Oltrestazione 2, Oltresempione 5 e Oltresempione 6. Dal 1° di settembre in poi avranno libero accesso ai distributori automatici anche i cittadini delle zone Centro 3 e Centro 4: questo perché sono stati gli ultimi a ricevere a domicilio i nuovi sacchi ed è, pertanto, ragionevole credere che, da qui a fine agosto, la fornitura di 20 sacchi che hanno in dotazione sarà loro più che sufficiente. Altra cosa che occorre tenere presente: al momento i cinque distributori automatici attivi sul territorio erogano esclusivamente i sacchi grigi. Per quelli azzurri da utilizzare per il conferimento di pannolini e pannoloni, occorre rivolgersi allo sportello di AEMME Linea Ambiente (Legnano, via per Busto Arsizio 53), aperto tutti i martedì, dalle 8.30 alle 13.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!