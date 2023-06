Cercansi musicisti, cantanti e band

Musicisti, cantanti e band cercansi per animare i giovedì sera estivi nel parco della biblioteca. Da fine giugno, infatti, dopo le 19, nel parco si terrà BiblioNote, una rassegna che abbinerà musica dal vivo a libri, letture e arte.

Musicisti, cantanti e band cercansi per animare i giovedì sera estivi nel parco della biblioteca. Da fine giugno, infatti, dopo le 19, nel parco si terrà BiblioNote, una rassegna che abbinerà musica dal vivo a libri, letture e arte che la biblioteca sta organizzando, nell’ambito del lavoro di coprogettazione delle sue attività, insieme con il gruppo di giovani frequentatori della biblioteca, della Consulta giovani e dei volontari del servizio civile universale. Per proporsi è necessario inviare una presentazione accompagnata da un proprio video musicale entro il 17 giugno a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net o tramite whatsapp al 334/1007987.

