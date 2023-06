'Presenze metafisiche'

Indipendent artist esporrà presso l'enoteca Cuvèe Winexperience le opere di tre artisti che affrontano in modo molto diverso lo stesso tema del 'metafisico'. Vernissage gionvedì 8 giugno alle 19.

Independent Artists, in collaborazione con l’enoteca Cuvée Winexperience di via Marco Polo 6 a Milano, decide di esporre tre artisti, estremamente diversi tra loro, per stile, impostazione e soggetto, ma uniti dall’atmosfera di richiamo metafisico e senza tempo delle loro opere. Spesso l’arte è assimilabile per quello che suscita, non per quello che l’occhio vede. Grazie alla disponibilità degli spazi di Cuvée, l’arte può entrare direttamente nella quotidianità dello spettatore.

Giusi Velloni è un’artista perugina la cui ricerca è improntata principalmente su forme e colori e applicata su innumerevoli tipologie di soggetto, il colore ad olio è steso su tela in modo da creare movimento e un senso di evanescenza, un tratto somatico emozionale che parla del suo mondo interiore.

Sergio Franzosi nasce come architetto, la sua attività artistica è infatti da sempre permeata di interazioni con l’architettura, definendo un’opera figurativa visionaria, ricca di frequenti astrazioni e atmosfere liminali.

I soggetti di Maria Tripoli, da Catania, diventano entità metafisiche che si pongono fra l’informale e il decorativo, senza abbandonare atmosfere oniriche, surreali e di estrema intimità, grazie ad una tecnica brillante e priva di artifizi.

L’esposizione apre al pubblico Giovedì 8 Giugno alle ore 19:00 e sarà visitabile fino al prossimo 5 Luglio 2023 con i seguenti orari di apertura dell’enoteca Cuvée: da Lunedì a Giovedì, ore 12:00 - 14:30 / 17:30 - 00:00, Venerdì ore 12:00 - 14:30 / 17:30 - 00:00, Sabato ore 17:30 - 02:00. Per info: segreteria [at] independentartists [dot] eu

