La gara vedrà protagonisti anche Silvano Zaglio, medico presso la Comunità Lautari di Brescia, specializzata nel recupero delle dipendenze, e alcuni ospiti della struttura. Fontana: "Un'iniziativa meritevole e dall'importante valore sociale".

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, hanno preso parte martedì 6 giugno, a Palazzo Pirelli, alla presentazione del progetto la '1000 Miglia della solidarietà'.

Una proposta che vede protagonista la Comunità Lautari, realtà specializzata nella disintossicazione e riabilitazione delle persone dipendenti che ha la sua sede principale a Pozzolengo (Brescia).

Silvano Zaglio, medico e pilota di Desenzano sul Garda, parteciperà alla 1000 Miglia storica e avrà al suo fianco ospiti della comunità come navigatori. Inoltre, i ragazzi saranno impegnati, in varie funzioni, nelle varie tappe della gara. "Un'iniziativa meritevole e dall'importante valore sociale" ha commentato Attilio Fontana.

Nel piazzale di Palazzo Pirelli erano presenti anche gli assessori regionali Giorgio Maione, Simona Tironi, Francesca Caruso e Barbara Mazzali e il vicepresidente della commissione consiliare 'Terzo Settore', Diego Invernici.

“L'iniziativa mi rende doppiamente felice – ha detto Mazzali – perché la bellezza della storica gara automobilistica 'Mille Miglia', che attira appassionati e turisti da tutto il mondo, si conferma aperta all'inclusione e alla solidarietà. Secondariamente, è un modo per parlare di dipendenze patologiche, una piaga sociale che ho trattato da consigliere regionale, come prima firmataria della legge contro le dipendenze con cui abbiamo potenziato il sistema regionale a contrasto al consumo di droga e altre patologie analoghe, come quelle legate alla Rete e alle scommesse. Malattie vere e proprie, che, come evidenziai già tre anni fa, colpiscono anche i minori, un fenomeno che non accenna a diminuire".

