Leismanhiosi e cambiamenti climatici

Uomo e natura, uomo e regno animale, uomo e ambiente. Tre dimensioni, ovvero tre rapporti che, specie nei tempi attuali, assumono un'importanza vitale. Se ne parlerà giovedì 15 giugno alle 20.30 nella sala consiliare ‘Primo Levi’ di Bareggio in un incontro intitolato ‘Cambiamenti climatici: l'uomo, il cane, il gatto e … la leishmaniosi’. Il medico veterinario Luca Caputo illustrerà diversi aspetti come il ruolo dei cambiamenti climatici nella diffusione delle malattie, la demolizione di alcuni falsi miti riguardo alla cura degli animali, la diffusione della leishmaniosi, ovvero una malattia devastante per i cani provocata dalla puntura di alcuni parassiti e il perché cani, gatti ed esseri umani si ammalano.

