Il T2 di nuovo operativo

Giugno 2020 - maggio 2023: tre anni fa la chiusura per la pandemia; tre anni dopo ecco che riapre ufficialmente il Terminal 2 di Malpensa.

Giugno 2020 - maggio 2023: tre anni fa la chiusura per la pandemia; tre anni dopo ecco che riapre ufficialmente il Terminal 2 di Malpensa. Si torna a volare, insomma, e lo si fa con un look rinnovato e confermando ancora una volta la struttura come casa di easyJet. Diversi, infatti, gli interventi messi in campo in questo periodo e che miglioreranno ulteriormente l’esperienza di viaggio dei passeggeri, dalle fasi di check-in e controlli fino all’imbarco vero e proprio. Nello specifico, ecco ad esempio 21 postazioni self bag drop (macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia), è stata anche completamente ristrutturata l’area dei controlli di sicurezza (9 nuove linee automatizzate di ultima generazione, che diminuiscono così i tempi di accertamento e attesa; inoltre, disponibile al passaggio del Fast Track, c’è una macchina EDS-CB che grazie ad una tecnologia TAC consente di effettuare le verifiche senza separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi), senza dimenticare le migliorie apportate all’offerta commerciale (nuovo duty free di 1500 mq e una forte presenza di ristorazione con tante formule innovative e alcune anteprime nazionali). Quindi, l’efficientamento energetico (marciapiedi mobili, scale e ascensori ancora più efficienti e centrale di condizionamento di ultima generazione che consentirà una riduzione del 15% dell’energia impiegata e delle emissione di CO2 di circa l’’8%). Pronti via, allora, guardando al presente, ma in modo particolare al futuro.

Armando Brunini (amministratore delegato di SEA)

“La riapertura del Terminal 2 è un’ulteriore conferma che abbiamo recuperato il traffico passeggeri pre-Covid e che la pandemia è alle spalle - commenta Armando Brunini, amministratore delegato di SEA - Celebriamo questo momento insieme ad easyJet, che ritorna finalmente nella sua struttura, oggi ancora più comoda, efficiente e anche maggiormente sostenibile, grazie agli investimenti che abbiamo attivato per rendere migliore l’esperienza e la qualità di viaggio di tutti i passeggeri”.

Stefano Bellaria (sindaco di Somma Lombardo)

“Si riparte e lo si fa alla grande, anche confermato dai numeri dell’aeroporto e dai dati dell’economia del territorio - ribadisce Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo - Stiamo assistendo, infatti, ad un’importante crescita e questo è sicuramente un elemento positivo. Un segnale, magari simbolico, ma la riapertura del T2, che è storico, ci mostra come la crisi della pandemia, finalmente, è alle spalle. Un momento, insomma, dal grande significato, per guardare con più speranza al futuro.

Attilio Fontana (presidente di Regione Lombardia)

“La riapertura del Terminal T2 segna la ripartenza a pieno regime anche dell’aeroporto di Malpensa, confermando la centralità e la strategicità dello scalo Lombardo - spiega Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia - Perché Malpensa è un punto di riferimento soprattutto per i flussi internazionali e perché questo è ciò che vuole il territorio, che ha bisogno di sviluppare la propria economia. Lo scalo aeroportunale deve tornare a volare sempre più in alto con le proprie ali senza che nessuno cerchi di tarpargliele”.

Giuseppe Sala (sindaco di Milano)

“Sono davvero felice per questo ritorno alla vita del Terminal - dice Beppe Sala, sindaco di Milano - Il tempo, però, non è trascorso invano, perché nel periodo di chiusura si è intervenuti per rendere tutti gli spazi ancora più a misura dei singoli e della collettività. Una struttura che cambia e che si proietta al presente e al futuro. Non è una semplice riapertura; è qualcosa che va ben oltre. E’ un passaggio significativo e fondamentale, che ci fa guardare tutti al domani con un grande ottimismo”.

Lorenzo Lagorio (country manager di easyJet Italia)

“Celebrare il nostro ritorno al T2, insieme al 25° anniversario del primo volo easyJet a Milano e in Italia, è per noi motivo di grande orgoglio - afferma Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - Dal maggio 1998 ai giorni nostri, abbiamo trasportato 90 milioni di passeggeri da e per questo aeroporto, a conferma del continuo impegno della compagnia sull’Italia e sulla Lombardia in particolare. Quest’estate, poi, prevediamo di far transitare al Terminal 2 quasi 5 milioni di passeggeri per quello che sarà a tutti gli effetti un ritorno a livelli pre-pandemia. Con 23 aerei basati, oltre 60 destinazioni e un team di circa 900 persone, Milano Malpensa è la principale base di esayJet nell’Europa continentale, con una disponibilità senza eguali in termini di posti offerti e destinazioni raggiunte, oltre che con un servizio puntuale, innovativo e sempre più efficiente”.

