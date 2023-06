"Banco Alimentare: realtà di grande aiuto"

L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini, ha visitato il polo logistico del Banco Alimentare della Lombardia 'Danilo Fossati' ODV, a Muggiò (MB) accolta dal presidente Dario Boggio Marzet.

Qui, fa sapere, "Si gestisce il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle oltre mille strutture caritative della nostra regione. Un'importante realtà del nostro terzo settore - sottolinea l'assessore - che attraverso il suo lavoro quotidiano crea un vero e proprio 'ponte' tra il mondo profit e il non profit, contribuendo in maniera concreta a intervenire a sostegno di tante fragilità purtroppo ancora presenti nella nostra società".

Dal 2017, ricorda Lucchini, "grazie al Bando regionale che promuove e tutela il 'Diritto al Cibo' e contrasta lo spreco alimentare, sosteniamo direttamente questa straordinaria realtà di solidarietà e sostenibilità. Sono orgogliosa di questo impegno che, nel tempo, ha saputo dare risultati straordinari".

Il Banco Alimentare si è infatti via via affermato per la grande capacità organizzativa e per i numeri che ha saputo raggiungere, espressa anche in occasioni particolarmente simboliche come la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che, in Lombardia, ogni anno coinvolge oltre 40.000 volontari.

