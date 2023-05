2 Giugno con il libro di Colombo

Una serata di approfondimento sul libro di Gherardo Colombo 'Anti Costituzione' (in collaborazione con l'avvocato Luisa Vignati). E' l'iniziativa promossa dall'Anpi di Vanzaghello, con la Pro Loco e la Memoria del Mondo.

Una serata di approfondimento sul libro di Gherardo Colombo 'Anti Costituzione' (in collaborazione con l'avvocato Luisa Vignati). E' l'iniziativa promossa dall'Anpi di Vanzaghello, con la Pro Loco e la Memoria del Mondo, per il 75° anniversario della Costituzione Italiana. L'appuntamento è venerdì 2 giugno, alle 21, al parco di via Roma (in caso di maltempo, ci si sposterà al centro civico di piazza Pertini). Durante l'evento, inoltre, saranno inseriti anche dei contributi audovisivi e verrà distribuito gratuitamente un opuscolo sulla Costituzione.

