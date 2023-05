“Rinascita e bellezza. Questo il messaggio che dalla nostra Casa Famiglia offriamo a tutto il territorio e alle nostre comunità”. Questo il commento di Daria Chiodini, coordinatrice dell’Azzalin di Inveruno in occasione della XXIX edizione del ‘Maggio Senior 2023’ che si appresta a vivere l’ultima e più intensa settimana tra le iniziative promosse.

“Rinascita e bellezza. Questo il messaggio che dalla nostra Casa Famiglia offriamo a tutto il territorio e alle nostre comunità”. Questo il commento di Daria Chiodini, coordinatrice dell’Azzalin di Inveruno in occasione della XXIX edizione del ‘Maggio Senior 2023’ che si appresta a vivere l’ultima e più intensa settimana tra le iniziative promosse. Il filo conduttore - “I fiori più belli nascono dopo gli inverni più rigidi” - patrocinata dall’Amministrazione comunale inverunese, partiva da una frase dal forte significato: “Non bisogna temere le difficoltà della vita. Sono fatte per essere superate, per metterci alla prova, per migliorarci. I fiori più belli nascono dopo gli inverni più rigidi”. La frase dello studioso Agostino Vegas, dunque, come inno alla vita e segno di speranza.

“Il fiore come metafora della ‘rinascita’ –spiega la coordinatrice Daria Chiodini- intesa da tutti i punti di vista. Questo il tema scelto anche per l’esposizione fotografica. Ringraziamo i partecipanti, ben 18: le loro istantanee saranno giudicate da una giuria composta da tecnici, ospiti, amici e parenti”. La premiazione si svolgerà domenica pomeriggio, all’interno del ‘Pomeriggio in Famiglia’. In premio un buono da spendere presso il ‘Mendel’, Scuola di Agraria di Villa Cortese.

In questi giorni, in particolare, alcuni studenti dell’Istituto sono venuti in visita alla Casa Famiglia per un pomeriggio interattivo di laboratori e conoscenze, risultato molto gradito agli Ospiti. Sempre domenica è in programma la “Tombolata per la Solidarietà”, nonché la premiazione dei Residenti che si sono contraddistinti nei tornei di primavera. Infine, mercoledì 31 maggio, “Il Pic Nic in Giardino” giochi e merenda con pane e salame nel giardino della Casa Famiglia.

“Questo ‘Maggio Senior’ rappresenta per noi un forte messaggio speranza –conclude Chiodini– con la nostra Casa Famiglia luogo di scambio con tutto il territorio e il mondo associativo. Un segnale di normalità che fa bene al cuore e allo spirito dei nostri Residenti”.

