Turbigo: la storia che ritorna

La storia che rivive. Quando si dice fare un tuffo nel passato. E a Turbigo indietro nel tempo si è tornati, eccome! Per tutto il fine settimana del 20 e 21 maggio scorsi, infatti, grazie all'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859, il paese ha vissuto momenti di coinvolgimento, ricordi ed emozioni. 'Lo sbarco in Lombardia', insomma, tra la rievocazione storica, mostre, accampamenti, museo diffuso, inaugurazioni, presentazioni e attività didattiche, che hanno conquistato grandi e piccoli e che si sono susseguite per due giorni in alcuni dei luoghi simbolo, caratteristici e particolari del territorio. Un viaggio per riscoprire episodi e zone che hanno scritto pagine importanti. "Appuntamenti come questo significano ricordare quello che è stato e il nostro passato - spiega un rievocatore - Sono 40 anni che faccio rievocazioni storiche, ma ogni volta le emozioni sono le stesse della prima". "Momenti molto importanti - prosegue un altro rievocatore - Per noi vuol dire rievocare la storia e anche provare personalmente i sacrifici che si facevano allora". "Essere qui ha un valore enorme - conclude un terzo rievocatore - E' l'occasione per ritrovare tanti amici e promuovere assieme una serie di eventi che spaziano dalla battaglia vera e propria alla parte conviviale".

'LO SBARCO IN LOMBARDIA': TURBIGO NELLA STORIA



