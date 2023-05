JKS: oro in Coppa

Si scrive JKS, si legge traguardo garantito. Ancora una straordinaria prova per la storica società di karate di Castano. E' medaglia d'oro nella Coppa Nazionale Csen.

Si scrive JKS, si legge traguardo praticamente garantito. Ancora una straordinaria prova, infatti, per la storica società di karate di Castano. E' medaglia d'oro (kata a squadre maschile open) nella Coppa Nazionale Csen di Fidenza, più altri importanti risultati. Là, insomma, sul gradino più alto del podio ecco Cristian Carugati, Simone Barbi e Nicolò Zambotto. Una prova davvero straordinaria per i tre atleti, che come si dice hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando l'ennesimo successo che si va ad aggiungere alla già ricca bacheca del Japan Karate Shotokan. Ma, assieme a loro, sono poi arrivati appunto altri bellissimi piazzamenti con Alessandro Sette (oro), Riccardo Platzgummer (bronzo), quindi il quinto posto di Cristian Carugati, Alberto Boiardi, Carlo Marczyk e Gloria Marczyk; sesto Noah Vignati e, infine, undicesimi Simone Barbi, Elisa Battioli, Gabriele Celi, Giuseppe Cerulli, Mirco Colombo, Serena Gerardi, Aakash Marino, Davide Slaviero e Alessandro Zoia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!