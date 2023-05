Città Metropolitana... 'BuyGreen'

Città Metropolitana è stata premiata al 'Forum Compraverde' per le sue politiche di acquisto e gestione del personale nell'ottica della sostenibilità ambientale e sociale.

La Città metropolitana di Milano è stata premiata al Forum Compraverde Buygreen 2023, in scena il 17 e 18 maggio scorsi a Roma che, considerato gli Stati Generali degli acquisti verdi è un vero e proprio riferimento in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato.

Gli acquisti verdi, infatti, da tempo al centro dell’operato dell’Ente, prevedono per le amministrazioni pubbliche, nell’acquisizione di lavori, beni e servizi, una particolare attenzione all’impatto ambientale degli stessi, tanto da fare spesso la differenza in fase di affidamento ai diversi operatori economici.

Il Forum Compraverde Buygreen 2023 è un evento nazionale, che unisce annualmente i principali attori coinvolti nella diffusione e nell’adozione dei CAM negli appalti pubblici, un luogo per discutere di buone pratiche, delle criticità e di traguardare nuovi obiettivi per rafforzare la capacità istituzionale di diffusione del GPP, in cui l’ente di aerea vasta, col suo Dipartimento Appalti e Contratti, è stato uno dei protagonisti, dimostrando di essere in linea con le migliori pratiche verdi nazionali e internazionali.

Due giornate di convegni, seminari, networking e reporting per formare e informare sul Green Public Procurement, diffondendo le migliori pratiche verdi, nazionali e internazionali, e promuovendo l’innovazione e la transizione ecologica. Tra i temi trattati: novità legislative, i progetti e le buone pratiche di sostenibilità, PNRR, principio DNSH (Do No Significant Harm).

Lo slogan di questa XVII edizione è stato ‘Cambia gli acquisti non il clima’, un invito urgente aperto a tutti gli attori coinvolti negli acquisti di beni e servizi a passare all’azione, ad attuare la conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo per ridurre la probabilità di gravi cambiamenti climatici.

La Città metropolitana di Milano ha partecipato con la propria esperienza al seminario "Esperti GPP e stazioni appaltanti a confronto: esperienze e metodi per facilitare l’aggiudicazione di lavori, servizi, beni e opere a ridotto impatto ambientale”, confrontandosi con gli altri enti sull’esperienza condivisa di “affiancamento on the job” realizzato nel 2022, nell’ambito della Linea di intervento 1 WP1 del progetto CReIAMO PA (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), relativa agli acquisti verdi e all’integrazione di requisiti ambientali nei processi di acquisto. Al termine delle due giornate, all’ente di area vasta è stato consegnato il Premio Compraverde per la sezione ‘Politica GPP’ “per aver pienamente integrato gli acquisti verdi nelle proprie attività, per aver attivato azioni di formazione del personale e di sensibilizzazione degli stakeholder e realizzato procedure di acquisto di entità significative con criteri ambientali e sociali e monitorato periodicamente l’applicazione dei CAM”.

“Questo premio sottolinea la grande attenzione della Città metropolitana di Milano a temi chiave come l’innovazione e la transizione ecologica” commenta con soddisfazione il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo. “Oggi la Pubblica Amministrazione è chiamata a dare l’esempio a tutti i livelli, cercando di adeguare attività e procedure alle esigenze di un nuovo contesto sociale, sempre più improntato alla tutela e alla preservazione dell’ambiente. Ringrazio funzionarie e funzionari per aver dimostrato ancora una volta, come il nostro Ente sia al passo coi tempi e attento alle nuove indicazioni normative, adeguandosi, in maniera flessibile, agli standard europei”.

