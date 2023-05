Chi abiterà la casa comune?

Il rapido declino della popolazione è un fenomeno che sta caratterizzando l’Italia e la cui evidenza ha portato a parlare di “inverno demografico”.

Il rapido declino della popolazione è un fenomeno che sta caratterizzando l’Italia e la cui evidenza ha portato a parlare di “inverno demografico”. Un fenomeno che riguarda anche i nostri territori e che contrasta con i flussi migratori provenienti dalle regioni africane e mediorientali. Complesse cause culturali, sociologiche ed economiche si intersecano e si sovrappongono generando effetti destabilizzanti già nel medio periodo.

Gli aspetti economici sono certamente rilevanti quanto al prevedibile e progressivo incremento della spesa sanitaria e della problematica sostenibilità del sistema previdenziale, mentre minore attenzione è stata riservata all’impatto sulla disponibilità, in prospettiva, di competenze lavorative in grado di sostenere la competitività di un sistema produttivo in rapida evoluzione. Il problema del disallineamento tra le esigenze delle imprese e la disponibilità di competenze adeguate è la sfida del futuro per il sistema produttivo italiano a cui la politica è chiamata a dare una risposta.

Il seminario, promosso da LIUC e UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) sabato 20 maggio, si propone di approfondire il tema alla luce delle evidenze empiriche e delle riflessioni dei rappresentanti delle imprese, in prima linea sul fronte della produttività.

