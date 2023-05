Parco delle Roggie: 'Mappatura Gps'

Si chiama ‘Mappatura Gps dei sentieri e dei percorsi del Parco delle Roggie’, il progetto del Circolo Legambiente Busto Verde - Sezione Parco delle Roggie e che ha visto coinvolto il territorio di Magnago. Più nello specifico, ecco appunto in quell’area rilievi Gps della rete sentieristica locale, i cui tracciati verranno poi resi disponibili al pubblico. Il progetto prevede dunque l’approfondimento di alcuni aspetti: storia e arte dei tre santuari presenti nei tre Comuni del parco, valorizzando gli aspetti fruitivi del Plis, con particolare riguardo ai percorsi ciclabili e pedonali, e favorendo i collegamenti sovracomunali e con i limitrofi Parco Regionale della Valle del Ticino e Plis Altomilanese.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!