Un Carnevale 'NOFROST'

Sabato 21 febbraio gli oratori in festa per il 51^ Carnevale Ambrosiano tra sport invernali reinventati e spirito olimpico.

Sci, pattini, bob e slittini… ma senza ghiaccio e senza fiocchi bianchi. Il Carnevale ambrosiano dei ragazzi 2026 si prepara a sorprendere ancora una volta con un tema capace di intrecciare fantasia e attualità: “NOFROST – Sport invernali con o senza neve” è il titolo scelto per la 51ª edizione della grande festa promossa dalla Fondazione Oratori Milanesi.

L’appuntamento clou sarà sabato 21 febbraio, nel pieno del clima olimpico che accompagnerà la conclusione dei Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio). Un intreccio quasi naturale: mentre atleti e campioni si sfideranno sulle piste e nei palazzetti, migliaia di ragazzi degli oratori ambrosiani porteranno nelle piazze un Carnevale ispirato agli sport della neve… anche se la neve non ci sarà.

In pista con la fantasia

L’idea è semplice e geniale allo stesso tempo: vivere l’entusiasmo delle discipline invernali reinventandole in chiave creativa. Niente sci veri né piste ghiacciate, ma giochi, coreografie e travestimenti che richiameranno lo slalom, il curling, il pattinaggio artistico o il biathlon, trasformandoli in attività adatte a ogni cortile e a ogni piazza.

Il messaggio è chiaro: la festa non dipende dal meteo. Con il titolo “NOFROST”, gli oratori lanciano una sfida ironica e positiva: si può scendere in campo – o meglio, “in pista” – in qualunque condizione atmosferica, perché ciò che conta è la voglia di stare insieme.

Un Carnevale che parla ai ragazzi di oggi

Non è solo una scelta tematica, ma un modo per agganciarsi a un evento che segnerà questo inverno lombardo. Le Olimpiadi saranno occasione di racconto, di tifo e di scoperta dei valori dello sport; il Carnevale ne raccoglierà lo spirito, traducendolo nel linguaggio del gioco e della creatività.

Come sempre, il percorso non si limiterà al giorno della sfilata: negli oratori sono già in arrivo materiali e proposte per animatori, educatori e gruppi, così da preparare costumi, ambientazioni e attività che culmineranno nel sabato grasso ambrosiano.

“Aspettavamo d’ampezzo!”

C’è anche un pizzico di ironia nel motto che accompagna l’edizione 2026, un gioco di parole che strizza l’occhio alle località olimpiche e all’attesa di questo grande evento. Un modo leggero per dire che il Carnevale dei ragazzi sa leggere i segni dei tempi e trasformarli in festa condivisa.

Dalle grandi città ai piccoli paesi della Diocesi, gli oratori sono pronti a riempire strade e piazze di colori, coriandoli e – perché no – di improbabili campioni “senza ghiaccio”. Perché, con o senza neve, la gioia di Carnevale non va mai in sciopero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!