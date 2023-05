Alluvione, Bettinelli: "In azione per aiutare"

La consigliera con delega alla Protezione Civile Sara Bettinelli ha espresso la vicinanza di Città Metropolitana alle vittime del maltempo in Romagna: "I nostri funzionari e volontari subito al servizio".

La Protezione civile della Città metropolitana di Milano in prima linea nell’emergenza in Emilia Romagna. Già dalle prime ore, infatti, un primo gruppo di volontari è partito, con tempestività e determinazione, alla volta dei territori alluvionati per rispondere alle primissime necessità di soccorso ed evacuazione.

Una squadra di soccorritori fluviali del CCV-MI (nello specifico del VPC PESCHIERA ODV, del GCVC CARPIANO e del GCVPC SAND DONATO MILANESE) si è raccordata dapprima a Bagnacavallo (RA) ai volontari di altre Province. Coordinati da Regione Lombardia, quindi, si sono diretti verso una delle aree colpite dal violento maltempo e dall'esondazione del fiume Lamone, nello specifico a Sant’Agata sul Santerno.

Da subito, i volontari, muniti di natante e carrello, si sono impegnati nel fornire assistenza, aiutando le persone che sono rimaste intrappolate dalle inondazioni o che necessitano di evacuazione immediata. A coordinare tutte le attività, raccordandosi anche con regione Lombardia, il Settore Protezione civile della Città metropolitana di Milano, in perfetta sinergia con gli enti del terzo settore.

“La Città metropolitana di Milano è vicina alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna, ed è pronta a supportarle in questo momento di emergenza – afferma la Consigliera delegata alla Protezione civile dell’ente di area vasta, Sara Bettinelli – Subito la nostra Protezione civile si è attivata su tutti i fronti: funzionari e funzionarie dell’ente al coordinamento, volontari in campo per garantire supporto, dimostrando di essere sempre in prima linea per rispondere tempestivamente alle emergenze non solo del territorio metropolitano, ma dell’intero Paese se necessario. Un grande impegno e una professionalità da parte di tutti gli attori coinvolti che rendono concreta la solidarietà e la vicinanza del sistema di Protezione Civile dell’area metropolitana a chi deve affrontare situazioni di difficoltà”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!